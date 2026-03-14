Лоусон: Квалификация прошла достаточно хаотично

В Шанхае оба пилота команды Racing Bulls завершили квалификацию без выхода в финальный сегмент. Лиам Лоусон оказался впереди своего напарника Арвида Линдблада, который на протяжении всего гоночного уик-энда сталкивался с техническими трудностями и провёл на трассе заметно меньше времени по сравнению с более опытным коллегой.

Лиам Лоусон, финишировавший 14-м, поделился впечатлениями от субботних заездов: «Спринт сложился довольно удачно, к завершению гонки мы смогли подняться в таблице, а после появления на трассе автомобиля безопасности постарались удержать занятые позиции. Тактика была рискованной, но принесла нам очки за 7-е место».

По словам Лоусона, квалификационный заезд прошёл не слишком гладко. Он отметил, что команде удалось бы показать достойное время, если бы не жёлтые флаги, возникшие в самом конце второй сессии: «Из-за этого пришлось прервать попытку уже в последнем повороте, что, конечно, огорчает».

Пилот Racing Bulls подчеркнул важность грамотного использования шин и энергии гибридной установки в предстоящей воскресной гонке. Он заявил, что команде предстоит поработать над оптимальной стратегией вечером перед стартом.

Арвид Линдблад, завершивший квалификацию на 15-й позиции, отметил, что чувствовал себя уверенно за рулём VCARB 03. «В первых попытках допускал ошибки, однако на последнем круге второй сессии опережал свой график на три десятых. Не могу сказать, хватило бы этого для выхода в финал, но был рад прогрессу», — сообщил гонщик.

Линдблад также отметил, что из-за сложившихся обстоятельств команда проехала недостаточно кругов. Он добавил, что теперь задача — показать максимально возможный результат в оставшейся части уик-энда.

Пилот выразил уверенность, что предстоящая гонка обещает быть интересной. Он считает ключевым фактором правильную работу с резиной и выбор оптимальной тактики: «Сделаем всё возможное, чтобы заработать очки», — заключил Линдблад.