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В Монце Лоусон и Алонсо начнут гонку с пит-лейна

Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо стартуют с пит-лейн в Гран-при Италии после изменений машин Red Bull и Aston Martin и нарушения правил закрытого парка.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2026, 13:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо начнут сегодняшний Гран При Италии с пит-лейн.

Лоусон должен был стартовать 22-м, однако Red Bull Racing установила на его машине заднее антикрыло другой спецификации и изменила настройки подвески. Такие работы запрещены в условиях «закрытого парка», поэтому гонщик начнёт гонку с пит-лейн.

Нарушение правил «закрытого парка» допустила и Aston Martin. Команда заменила элементы силовой установки на машине Фернандо Алонсо, из-за чего двукратный чемпион Формулы 1 также будет стартовать с пит-лейн.

Источник

Red Bull Racing (1030)Фернандо Алонсо (314)Aston Martin (630)FIA (554)Лиам Лоусон (223)

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