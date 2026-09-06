В Монце Лоусон и Алонсо начнут гонку с пит-лейна

Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо начнут сегодняшний Гран При Италии с пит-лейн.

Лоусон должен был стартовать 22-м, однако Red Bull Racing установила на его машине заднее антикрыло другой спецификации и изменила настройки подвески. Такие работы запрещены в условиях «закрытого парка», поэтому гонщик начнёт гонку с пит-лейн.

Нарушение правил «закрытого парка» допустила и Aston Martin. Команда заменила элементы силовой установки на машине Фернандо Алонсо, из-за чего двукратный чемпион Формулы 1 также будет стартовать с пит-лейн.