Лоусон: «Дети должны знать, что мечты сбываются»

Путь Лиама Лоусона к участию в Формуле 1 оказался непростым. Уроженец Новой Зеландии, он с ранних лет переехал в Европу, чтобы следовать своей мечте, и теперь надеется, что его пример вдохновит других молодых гонщиков из родной страны.

Лоусон отмечает, что для него большая честь представлять Новую Зеландию в одном из самых престижных мировых автоспортивных чемпионатов. По его словам, детям часто внушают, что пробиться в Формулу 1 практически невозможно, и с этим стереотипом необходимо бороться.

«Если в детстве вы мечтаете стать, например, астронавтом, вам говорят, что это возможно. Однако когда речь заходит о Формуле 1, многим советуют даже не пытаться», – делится своими воспоминаниями Лоусон. Он отмечает, что ему самому было всего шесть или семь лет, когда услышал подобные слова, но считает, что ситуация должна меняться.

В последние годы новозеландские гонщики успешно проявляют себя во многих гоночных сериях, включая WEC, IndyCar, NASCAR и Supercars. Многие из них добились значительных успехов, занимая ведущие позиции в своих дисциплинах.

Лиам Лоусон надеется, что его история поможет изменить отношение к мечтам о большом автоспорте среди детей. Он подчеркивает, что приложит максимум усилий, чтобы этот путь в будущем стал проще для новых поколений. «Дети должны верить, что их мечты могут стать реальностью», — подчеркивает гонщик.