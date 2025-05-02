Лоудон: Мы не берем участие в гонках, но стремимся держать темп.

Руководитель будущей команды Cadillac F1, Грэм Лоудон, заявил в интервью Sky Sports, что они планируют начать тестирование задолго до постройки гоночного болида. Это необходимо для того, чтобы персонал мог практиковаться и оттачивать навыки, необходимые во время гоночных выходных.

Лоудон отметил, что начнут тесты с одноместной гоночной машиной, чтобы механики могли набраться опыта и быть готовыми к различным ситуациям, которые могут возникнуть во время гонок.

Постепенно команда планирует перейти к тестированию на трассе, чтобы инженеры смогли налаживать взаимодействие, а гонщики - привыкнуть к новому болиду.

На днях на базу команды поступило шасси 2026 года, готовое к тестированиям. Этот опытный образец будет задействован в серии испытаний, необходимых в связи с переходом на новый технический регламент.

Грэм Лоудон подчеркнул, что у команды есть конкретный срок, к которому нужно быть готовым, и на базе установлены мониторы со временем до первого Гран При 2026 года. Это помогает всем членам команды понимать насколько сжаты сроки.

Вопрос о составе команды не обошёлся без внимания. Слухи связывают Серхио Переса с возможным местом в Cadillac F1. Лоудон лишь пошутил на этот счёт, отметив, что все хотят выступать за их команду.

Тем не менее, руководитель 11-й команды отметил, что уже начаты обсуждения кандидатур гонщиков, и основное внимание сейчас уделено созданию гоночного болида.