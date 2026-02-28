Главная Новости Cadillac F1 Лоудон: "Мы получили 143 265 заявок от претендентов"
Команда Cadillac приняла более 520 сотрудников из 143 тысяч заявок для участия в Формуле-1, рассказали детали отбора и стратегии развития.
28.02.2026
RacingNews365 приводит высказывания руководителя команды Cadillac Грэма Лоудона, который рассказал о сложностях, с которыми сталкивается коллектив при подборе новых сотрудников.

По словам Лоудона, в настоящий момент команда насчитывает чуть менее 600 специалистов, работающих по обе стороны Атлантического океана. Он отметил, что для полноценной работы на этапе в Мельбурне коллективу потребовалось бы не менее 525 сотрудников, иначе возникли бы проблемы с укомплектованностью.

Лоудон также поделился подробностями масштабной кампании по найму персонала, которая завершилась в конце прошлого года. До 31 декабря было опубликовано 595 вакансий, на которые поступило 143 265 заявок. Все они были внимательно рассмотрены, после чего к дальнейшему отбору допустили 9051 кандидата. Примерно 6500 из них прошли личные собеседования, и по итогам отбора чуть более 520 соискателей были приняты на работу.

Руководитель подчеркнул: «Это колоссальная задача. Да, проще купить, чем самим спроектировать тягу, поперечный рычаг или что-то ещё, но мы – амбициозная команда, рано или поздно нам придётся этим заняться, так почему бы не начать сразу? Мы строим всё, кроме силовой установки, привода коробки передач, шин и блока управления двигателем».

