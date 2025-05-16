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"На международном аукционе выставлена 'Волга' 1978 года"

Культовая «Волга» 1978 года на аукционе в США: идеальное состояние и цена 25 000 долларов. Советский автомобиль с гидроусилителем руля и креслами от BMW. Максимальная скорость 145 км/ч.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 11:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Соединенных Штатах на аукцион выставили культовую «Волгу» 1978 года выпуска. Как автомобиль советского производства попал в Америку, остается загадкой. Однако стало известно, что стартовая цена на него составляет 25 000 долларов, что в пересчете на рубли примерно два миллиона.

Перед продажей седан тщательно отреставрировали, приведя в «идеальное состояние», близкое к оригиналу. Однако помимо внешних изменений, в «Волгу» были внесены значительные улучшения: установлен гидроусилитель руля и новые сиденья от BMW. Информация об ателье, ответственном за модернизацию советского автомобиля, пока не разглашается.

Двигатель «Волги» объемом 2,5 литра и мощностью 95 лошадиных сил работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

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Фото: SovietCars

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