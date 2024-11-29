Задачи Visa RB в оставшихся двух гонках, рассказал Лоран Мекис

Команда Visa RB только четыре очка отстаёт от Haas F1, которая занимает шестое место в общекомандном зачёте, и лишь на три очка отстаёт от Alpine, расположившейся на седьмой строчке. Руководитель итальянской команды Лоран Мекис понимает, что для обогнания соперников необходимо, чтобы болид VCARB-01 работал максимально эффективно на оставшихся двух этапах сезона.

«Мы сосредоточимся на решении внутренних задач, которые заключаются в поиске оптимальных настроек и обеспечении гонщиков всем необходимым для достижения хороших результатов. Мы уверены, что у наших гонщиков всё получится, и если мы сможем это осуществить по плану, то сможем подняться на нужный уровень», - говорит Мекис.

По его мнению, окончательные результаты могут быть зафиксированы только в заключительной гонке в Абу-Даби. Лоран считает, что борьба как в лидирующей группе, так и в середине пелотона - это то, что делает Формулу 1 настолько захватывающей для болельщиков.

Он отмечает, что в эту борьбу вовлечены заводские команды, и теперь даже более мелкие коллективы превратились в серьёзных участников. Мекис подчеркивает значимость этого масштабного противостояния и утверждает, что именно эта интрига делает Формулу 1 такой популярной.

На Гран При Лас-Вегаса итальянская команда представила новые технические улучшения. Хотя Лоран Мекис отмечает, что первоначально команда столкнулась с трудностями: «Начали не самым лучшим образом, после первой тренировки оказались внизу таблицы».

Тем не менее, команда быстро разобралась в ситуации, выявила проблемы, и правильно сконфигурировала болид, несмотря на непростые погодные условия. Итогом стали седьмое место в квалификации и девятое в гонке.

В течение заезда пилот Visa RB Юки некоторое время держался на седьмой позиции, затем опустился на восьмую. По словам Мекиса, никогда не приятно терять позиции за несколько кругов до финиша, однако порой такие ситуации случаются.

Хорошие результаты в Лас-Вегасе и ранее в Бразилии дали команде уверенность в способности эффективно соперничать в различных условиях. Теперь разрыв между Visa RB и Alpine, а также между Visa RB и Haas составляет всего три-четыре очка. Предстоящие гонки в Катаре и Абу-Даби обещают быть увлекательными.