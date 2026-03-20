Лоран Мекис: В Японии у нас появится шанс улучшить результаты

Лоран Мекис выразил уверенность в том, что команда Red Bull Racing сумеет внести необходимые коррективы после неудачного выступления на этапе в Китае. По мнению руководителя коллектива, у команды есть все шансы показать прогресс уже на следующей гонке в Японии.

В прошедшем спринте гонщикам Red Bull не удалось заработать ни одного очка. Судьба основной воскресной гонки для Макса Ферстаппена сложилась неудачно: пилот смог проехать всего 45 кругов, после чего сошёл с дистанции из-за технических сложностей, связанных с силовой установкой. Тем не менее, Айзек Хаджар завершил гонку на восьмой позиции. Подводя итоги уик-энда, Лоран Мекис отметил, что двухнедельный перерыв между этапами в Шанхае и Сузуке должен оказаться достаточным для того, чтобы команда смогла продвинуться вперёд.

«Если проблемы возникают с самого начала гоночного уик-энда, особенно в формате со спринтом, это становится серьёзным испытанием, потому что времени на устранение неполадок крайне мало, – прокомментировал руководитель команды. – Мы осознавали, что выход на старт в Мельбурне с собственными силовыми установками – уже само по себе достижение. Однако рассчитывать на отсутствие сложностей с надёжностью было бы слишком оптимистично».

Также Мекис рассказал, что сход Макса Ферстаппена был вызван неисправностями в системе охлаждения. При этом он подчеркнул, что это не единственная трудность, с которой столкнулась команда, ведь остаются вопросы и по эффективности болида. Несмотря на это, последние недели принесли Red Bull Racing ценный опыт, и по мнению руководителя, в Японии коллектив сможет сделать шаг вперёд.

В дополнение Мекис напомнил, что из-за отмены двух апрельских гонок у команды появится пауза, во время которой можно будет сосредоточиться на работе на базе в Милтон-Кинсе. Руководитель подчеркнул важность напряжённой работы инженеров и выразил уверенность, что коллектив справится с текущими трудностями.

Мекис отметил, что сократить отставание, которое составляет примерно секунду, будет сложно, ведь соперники также не стоят на месте. Однако он подчеркнул, что команда не намерена сдаваться и продолжит бороться за прогресс.