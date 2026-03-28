Лоран Мекис: «Мы довольно заметно уступаем лидерам»

Перед стартом квалификации Лоран Мекис поделился своим мнением о сложной ситуации, в которой оказалась команда Red Bull Racing на ранней стадии сезона. Итоги третьей тренировки на трассе в Сузуке оказались далеки от ожидаемых: Макс Ферстаппен показал только восьмое время, а Айзек Хаджар стал одиннадцатым.

Лоран Мекис отметил, что коллективу предстоит серьезная работа. По его словам, текущие трудности не связаны с одной-единственной проблемой, и команда осознает, что по скорости пока существенно уступает основной группе лидеров.

«В этот уик-энд, вероятно, мы сами сделали себе задачу сложнее, столкнувшись с новыми трудностями при попытках раскрыть потенциал машины, – подчеркнул Мекис. – Однако важно понимать, что это не может служить оправданием.»

По его словам, каждый выезд на трассу должен стать для команды возможностью найти причины отставания. Именно такой подход выбран для дальнейшей работы над совершенствованием болида. Мекис подчеркнул, что сезон только начался, и разница в темпе с соперниками сейчас ощутимее, чем в прошлом году, однако и потенциал для модернизации значительно выше. Он выразил надежду, что шаг за шагом команде удастся выйти на необходимый уровень.

Руководитель отметил, что преодоление нынешних проблем позволит заложить базу для будущего прогресса. В техническом центре в Милтон-Кинсе команда работает на пределе возможностей. Как рассказал Мекис, нынешнее положение вещей не устраивает никого, и в коллективе царит рабочая атмосфера без лишнего оптимизма, но все активно подбадривают друг друга в стремлении добиться лучшего результата.