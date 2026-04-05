Лоран Мекис: «Цунода заслуживает ещё одного шанса»

Перед проведением Гран При Японии внимание вновь привлекла фигура Юки Цуноды, который в нынешнем сезоне не принимает участия в гонках, однако продолжает сотрудничество с Red Bull в качестве резервного пилота и тестера. В его обязанности входит активная работа на симуляторе, что помогает команде в подготовке к гонкам.

Сам Цунода отмечает, что находится в отличной физической форме. По его словам, она даже превосходит уровень прошлого года, несмотря на отсутствие стартов в гонках. «Вероятно, сейчас я в самой лучшей физической форме за все годы жизни, она даже лучше, чем в прошлом году. Иногда мне кажется странным, зачем так интенсивно тренироваться, ведь я знаю, что не участвую в гонках. Но произойти может всё, что угодно – команда говорит то же самое», — отмечает 25-летний японский гонщик.

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис высоко оценивает вклад Цуноды в развитие команды, особенно учитывая подготовку к 2026 году. По словам Мекиса, Юки достиг пика физической формы в тот момент, когда коллектив готовился к масштабным переменам. Его работа на симуляторе с новой машиной впечатляет командное руководство. «Иногда наш спорт бывает жестоким, и в определённые моменты это проявляется. Юки достиг пика формы именно тогда, когда команда планировала провести радикальные преобразования, однако его показатели на симуляторе в этом году, когда он работает с нашей новой машиной, просто великолепны», — подчеркнул Мекис.

Мекис также отметил профессионализм Юки Цуноды, подчеркнув, что его талант и опыт остаются востребованными, даже если он не появляется на трассе во время гонок. Работа за кулисами, по мнению руководителя, позволяет команде добиваться высоких результатов. Особенно выделяется его умение эффективно использовать энергию силовой установки, что выгодно отличает его от многих других пилотов.

В связи с тем, что на рынке пилотов уже началась активная подготовка к 2027 году, Лоран Мекис считает, что Юки Цунода должен быть в числе главных претендентов для команд, которым потребуется быстрый и надёжный гонщик. По его мнению, Юки заслуживает ещё одного полноценного шанса в Формуле 1.

При этом остаётся неясным, появится ли вакансия в Red Bull Racing или Racing Bulls. Таким образом, слова Мекиса можно рассматривать как обращение к другим коллективам чемпионата: если где-то откроется место, опыт Цуноды, отъездившего в Формуле 1 уже 111 Гран При, может снова оказаться востребованным.