Лоран Мекис о команде: «Боевой дух – одна из наших сильных сторон»

В Мехико руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис рассказал о расстановке сил и атмосфере внутри команды.

Вопрос: Перед этапом много говорилось о том, что в этот уик-энд новые силовые установки впервые будут работать в условиях высокогорья. С моторами Red Bull не возникло проблем?

Лоран Мекис: Пока высота не стала причиной каких-либо непредвиденных проблем.

В первой тренировке на машине Айзека произошёл отказ силовой установки, из-за которого мы потеряли немного времени на трассе. Однако эта неисправность не связана с высотой над уровнем моря.

Думаю, мы все в определённой степени понимаем расстановку сил. Это касается как работы силовых установок на такой высоте, так и шасси, поскольку приходится учитывать компромиссы в вопросах охлаждения.

Мы предполагаем, что на этой трассе соотношение сил будет уникальным, но пока не знаем, окажемся ли впереди или позади. Это станет понятно со временем. Можно уверенно сказать, что на время круга в этот уик-энд повлияет множество факторов — как связанных с силовой установкой, так и обусловленных особенностями шасси. Посмотрим, каким будет итог.

Вопрос: Говоря о конкурентоспособности, вернёмся к Остину, где Макс назвал свою гонку «средней»? Какие выводы вы сделали и что измените в этот уик-энд?

Лоран Мекис: Макс прав. Мы также считаем, что прошлое воскресенье сложилось для нас неудачно. Кими и Mercedes были слишком быстры, по крайней мере в воскресенье в Остине. Мы не смогли показать тот же уровень, что в Малайзии и Сингапуре. В этот уик-энд мы иначе подойдём к нескольким аспектам.

Вопрос: Макс жаловался на проблемы с радиосвязью. Вы знаете, в чём причина?

Лоран Мекис: Инженеры разобрались в ситуации и приняли меры, чтобы устранить проблему и одновременно повысить общее качество связи. Надеюсь, теперь она окончательно решена.

Вопрос: Лоран, ваш предшественник Кристиан Хорнер издал книгу и в рамках её рекламной кампании высказался по ряду вопросов, в том числе сказал о Red Bull Racing, что команда утратила свою энергию и атмосферу. Что вы об этом думаете?

Лоран Мекис: У Кристиана есть право на собственное мнение. Он много лет провёл в этой команде. Я уважаю его точку зрения.

Мы оцениваем атмосферу в команде совершенно иначе. Одной из наших сильных сторон, на которую мы особенно опирались в последние несколько месяцев, стал невероятный командный дух. Именно он позволил нам выйти из объективно очень сложного положения. Одно дело — сохранять позитивный настрой, когда выигрываешь гонки. Но совсем другое — поддерживать такой же боевой дух и сплочённость под серьёзным прессингом.

Первая половина сезона была для нас сложной и с точки зрения шасси, и в части силовой установки. То, как команда объединилась и сумела вернуться в борьбу, многое говорит о духе Red Bull.

На наш взгляд, именно так мы и должны подходить к гонкам. Наши парни заслужили вознаграждение за тот поворот к лучшему, которого смогли добиться, и это замечательно. При этом мы прекрасно понимаем, что наша судьба определяется результатами. Наша цель — не победить в одной или двух гонках, а вернуться к титулам. Пока этого не произойдёт, никто не будет считать, что мы чего-то добились.

Вопрос: Макс сказал, что одним из факторов, вселяющих в него уверенность в будущем, является новая аэродинамическая труба. Какой потенциал вы в этом видите, учитывая, что сейчас вы, по сути, работаете в самой старой трубе в современной Формуле 1?

Лоран Мекис: Аэродинамическая труба, которой мы пользуемся, много лет обеспечивала выдающиеся результаты, но действительно является самой старой среди труб всех команд. Переход на ультрасовременный объект может дать нам конкурентное преимущество. Конечно, оно не появится сразу после запуска, однако новая труба предоставит талантливым специалистам нашего отдела аэродинамики дополнительный инструмент для воплощения идей.

Что касается сроков, объект пока не готов. Он начнёт работать примерно по ходу следующего сезона. Станет ли это первый, второй или третий квартал, ещё предстоит выяснить. Всё зависит от времени, которое потребуется на калибровку и ввод трубы в эксплуатацию. Скорее всего, мы начнём использовать её во второй половине сезона 2027 года.

Вопрос: Возглавив Red Bull Racing, вы получили команду, которая привыкла побеждать, но переживала тяжёлый период. Теперь, когда вы видите свет в конце туннеля, что было сложнее: вернуть машине скорость или убедить членов команды в том, что они по-прежнему способны побеждать?

Лоран Мекис: Знаете, эта команда никогда не прекращала побеждать. Да, первая половина сезона 2025 года была сложной. Но, как мы неоднократно говорили, и, судя по тому, что я увидел после присоединения к команде в середине лета прошлого года, никто не хотел сдаваться.

Именно благодаря духу, с которым команда взялась менять ситуацию, в прошлом году произошёл замечательный поворот. В команде Пьера, отвечающей за шасси, и в команде Бена, которая занимается силовой установкой, работают очень талантливые и мотивированные специалисты. В них столько энергии, что нам иногда приходится немного сдерживать их пыл и создавать условия для спокойного выражения идей.

Это вновь проявилось в нынешнем году, когда команда столкнулась с серьёзными трудностями и прошла настоящее испытание на прочность. Она сохранила свой характер и смогла адекватно реагировать на происходящее. С точки зрения боевого духа я не мог бы мечтать о большем.

Вопрос: Что вы думаете о гонках в концовке сезона? Я понимаю, что вы в некотором роде обязаны говорить, что доверяете FIA и Формуле 1, но действительно ли вы считаете, что поездка на Ближний Восток по-прежнему реальна?

Лоран Мекис: Мы действительно доверяем FIA и Формуле 1. Такова реальность. Это серьёзный вопрос. Обычно FIA и Формула 1 должны рассмотреть его максимально всесторонне, располагая всей необходимой информацией, а затем дать нам соответствующие указания.

Поскольку мы не прилагаем таких же усилий, как они, для оценки ситуации, то полностью полагаемся на FIA и Формулу 1 в принятии правильного решения.

В прошлом они принимали большинство подобных решений совершенно правильно. Что касается сроков, думаю, все команды находятся в одинаковом положении и имеют… В любом случае, значительная часть всей логистики проходит через Формулу 1 и FIA.