Долгожданный Renault 5 наконец доступен для заказа от £22,995

Наконец настал тот момент: новый, долгожданный Renault 5 теперь доступен для заказа, спустя четыре года после того, как была представлена сердцемогательная концепция модели. Цены начинаются от £22,995 или £182 в месяц при финансировании.

Однако прежде чем все бросятся в дилерские центры, только те, кто приобрел 'R5 R Pass' от Renault, в настоящее время могут разместить заказ. Вы все еще можете купить R Pass до 28 января за £150, что также дает клиентам приоритетное место в очереди, модель автомобиля в масштабе, вдохновленную ретро-дизайном EV, и другие преимущества.

Если вам все равно, книги заказов на Renault 5 откроются для широкой публики 29 января. Первые экземпляры должны появиться на дорожках клиентов весной.

Renault 5 доступен с двумя типами силовых установок. Стандартная конфигурация использует батарею «Urban» на 40 кВтч, обеспечивающую до 193 миль пробега, и 118 л.с. электромотор для привода передних колес. Перейдя на батарею 'Comfort' на 52 кВтч, пробег увеличивается до 253 миль, в то время как более мощный 148 л.с. электромотор сокращает время разгона с 0 до 62 миль в час с девяти до восьми секунд.

Также есть три уровня отделки на выбор: Evolution, Techno и Iconic Five. Каждая модель оснащена LED-фарами, сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровым дисплеем водителя семи дюймов, задними парктрониками, тепловым насосом и несколькими системами безопасности, включая распознавание дорожных знаков и предупреждение о недосыпе водителя.

Отделка Techno начинается от £24,995 и добавляет более крупный дисплей водителя десяти дюймов, встроенные приложения и сервисы Google, обивку и обивку сидений из 100% переработанного денима, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль и - одну из более забавных особенностей Renault 5 - подсветку индикатора зарядки в форме '5' на капоте.

Наконец, Renault 5 в комплектации Iconic Five начинается от £26,995. Эта модель верхнего уровня получает яркую желто-серую цветовую гамму интерьера (по-прежнему используя переработанные ткани), подогреваемый руль, подогреваемые передние сиденья, предупреждение о слепых зонах и технологию парковки без рук, среди других приятных мелочей.

Переход на два более высоких уровня отделки также открывает возможность выбора двухцветных цветовых схем и более крупной батареи 'Comfort', стоимостью £2,000 за дополнение.

Каждый Renault 5 укомплектован 18-дюймовыми легкосплавными колесами, однако дизайн варьируется в зависимости от уровня отделки, и предлагается пять ярких цветов кузова. Среди них Pop Yellow! и Pop Green!, которые должны напоминать о тех, что были предложены на оригинальном R5 в семидесятые годы.