Пошлина за въезд в Лондон увеличится на 20%, а освобождение для электромобилей будет сокращено.

Транспортное управление Лондона объявило о планах увеличить стоимость лондонского сбора за пробки на 20 процентов и прекратить льготы для электромобилей, новое предложение вступит в силу с 2 января.

Действующая плата в £15 в день действует с 2020 года, и предложенное TfL увеличение до £18, как заявлено, остается ниже уровня инфляции за последние пять лет.

Также предполагается отмена льготы для электромобилей, владельцы электромобилей вместо этого получат скидку 25 процентов на новый сбор в £18, снижение до 12,5 процента 4 марта 2030 года при регистрации в системе Auto Pay. Это означает, что владельцы электромобилей перейдут с текущей льготы на £13,50 с начала следующего года и £15,75, если не будет дальнейших повышений цен, к марту 2030 года.

TfL отметило, что увеличение числа продаваемых электромобилей означает, что поддержание «100-процентной» скидки приведет к ухудшению уровня трафика и заторов. Электрическим фургонам, грузовикам и квадрициклам будет предоставлена скидка 50 процентов с начала следующего года, снижение до 25 процентов 4 марта 2030 года.

«Пришло время пересмотреть необходимость дальнейшего увеличения для поддержания сдерживающего эффекта сбора», - заявил представитель TfL. «Это увеличение поможет поддерживать эффекты управления трафиком схемы сбора за пробки в центре Лондона, поддерживать другие цели Транспортной стратегии мэра и достигнуть цели мэра по улучшению качества воздуха в Лондоне, достижению нулевого уровня углерода в городе к 2030 году и снижению заторов в столице».

В попытке продвижения политики по сокращению использования частных автомобилей «в пользу активных, эффективных и устойчивых видов транспорта», только новые заявители с электромобилями будут иметь право на 90-процентную скидку для жителей с 1 марта 2027 года. Однако существующие жители сохранят свои скидки, если продлят регистрацию каждый год.

Предлагаемые изменения теперь подлежат 10-недельной консультации, завершающейся в понедельник, 4 августа.