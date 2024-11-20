Логан Сарджент: Индикар — это машина, требующая особого подхода

На прошлой неделе американская команда Meyer Shank Racing провела проверку профессионального уровня Логана Сарджента за рулём машины IndyCar на трассе Thermal Club в Калифорнии.

Хотя в команде нет открытых вакансий на следующий сезон, успешное выступление Сарджента на тестах может привести к тому, что его оставят в запасе на случай неожиданных обстоятельств.

Перед испытаниями на незнакомой трассе Логан признал, что не знает, чего ожидать, но ощущал позитивный настрой, так как слышал много хороших отзывов об автомобилях IndyCar.

После первого опыта управления этой машиной он отметил: "Для начала нужно было изучить трассу и познакомиться с машиной. Это было увлекательно, хотя техника IndyCar требует особого подхода. Она отличается от всего, что я управлял раньше, но к концу сессии мне стало комфортнее за рулём. Я считаю, что справился неплохо. Я осваивал полный потенциал машины, изучал работу с резиной и чувствовал, что двигаюсь в правильном направлении."

Логан также отметил, что скорость снижения производительности шин его поразила, так как ожидал, что они будут дольше держать высокий уровень. Это усложнило выполнение кругов на высоком уровне.

Он выразил удовольствие от работы с командой Meyer Shank Racing, отметив тёплую атмосферу в коллективе и профессионализм сотрудников, что отличается от его предыдущего опыта.

Совладелец команды Майкл Шэнк добавил: "Для нас было важно просто оценить Логана, увидеть, как он справится. Мы считали, что он заслуживает шанса на эти тесты, чтобы узнать его потенциал, хотя мы не уверены, где он может пригодиться – в IndyCar, IMSA или где-то ещё".