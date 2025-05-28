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Проблема реализации изъятой техники затрагивает лизинговые компании

Круглый стол на конференции «АВТОСТАТ Analytic Time»: коммерческий транспорт, лизинг и проблемы утилизации. Рассказывает Оксана Демченко из ОЛА и РОА.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.05.2025, 15:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На одной из ключевых конференций в сфере коммерческого транспорта - «АВТОСТАТ Analytic Time», был проведен круглый стол, посвященный вопросам управления корпоративным транспортом и лизинга. Об этом сообщила известный журналист Оксана Демченко в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Эксперты рынка коммерческого транспорта отметили, что сегодня практически нет спроса на новую технику из-за сложностей в хранении и доставке. Майоритарно изымаемая техника, предложенная к продаже лизинговыми компаниями, находит своих покупателей через прямые сделки и маркетплейсы. Для лизинговых компаний проще быстро продать технику, чем заниматься ее арендой.

В рамках деятельности «Объединенной Лизинговой Ассоциации» (ОЛА) делегаты считают, что улучшение ситуации с обслуживанием лизинговых платежей в сегменте грузоперевозок не наступит. Лизинговые компании продолжат изымать у малых предприятий технику, способствуя «утилизации» лишнего предложения. Парк транспортных средств будет стареть, поскольку темпы обновления снизились, а ряд клиентов, основным образом малые компании, будут приобретать автотранспорт старше 15 лет.

В свою очередь в Ассоциации «Российских автомобильные дилеры» (РОАД) подчеркивают необходимость для лизинговых и транспортных организаций объединить свои усилия, оценить риски, открыть информацию и разработать общие стратегии работы, включая запуск реального процесса утилизации.

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