"Новые условия импорта автомобилей в Россию и их официальные цены были анонсированы Lixiangом"

Со 15 мая 2025 года компания Li Auto вводит запрет на поставки в Россию автомобилей бренда Lixiang с использованием механизмов параллельного (альтернативного) импорта.

По информации пресс-службы компании Sinomach Auto, теперь реализация новых кроссоверов Lixiang в РФ (с последующей заводской поддержкой клиентов, высоким качеством сервиса, контролем за рекомендованными розничными ценами) возможна только через официального импортера-дистрибьютора и официальные дилерские центры. Дистрибьютор продолжает формировать дилерскую сеть в стране: за первый месяц работы назначено более 30 официальных дилеров бренда Lixiang.

В рамках новой стратегии и борьбы с серым импортом руководство бренда обещает соблюдать прозрачную ценовую политику. Так, 14 мая вместе с новой стратегией импорта руководство бренда Lixiang объявило следующие официальные розничные цены на свои модели: L6 Pro - от 5 690 000 рублей, L6 Max - от 6 090 000 рублей, L7 Pro - от 6 590 000 рублей, L7 Ultra - от 7 290 000 рублей и L9 Ultra - от 8 590 000 рублей.