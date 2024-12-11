Livan обновляет модельный ряд для российского рынка

Китайский автопроизводитель Livan планирует освежить две свои текущие модели и выпустить на российский рынок совершенно новую машину к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании, как передает «Российская газета».

По информации из источника, речь идет о моделях кроссоверов Livan X3 Pro и X6 Pro, которые будут подвергнуты рестайлингу. Кроме того, в России появится гибридный автомобиль от бренда. Однако пока не разглашены подробности обновлений и сроки выпуска новинки.

Передний приводной кроссовер Livan X3 Pro имеет следующие габариты: 4 005 х 1 760 х 1 575 мм, с колесной базой в 2 480 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с., который работает в паре с вариатором. Цена данной модели варьируется от 1 672 000 до 1 889 900 рублей.

Livan X6 Pro представляет собой более крупный кроссовер. Его длина составляет 4 535 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 725 мм. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 или 174 л.с., а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена на Livan X6 Pro варьируется от 2 629 900 до 2 829 900 рублей.

В линейке моделей для российского рынка также представлен седан S6 Pro, обладающий следующими размерами: 4 730 х 1 818 х 1 480 мм. Этот седан оснащен таким же двигателем, что и X6 Pro. Цена на автомобиль колеблется от 2 549 900 до 2 749 900 рублей.