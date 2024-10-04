Антонелли: его ждёт блестящее будущее

Бывший гонщик Формулы 1, Витантонио Лиуцци, выразил уверенность в том, что 18-летний Кими Антонелли, дебютируя за команду Mercedes, проявит себя с лучшей стороны, так как уже продемонстрировал некоторые ключевые качества.

Лиуцци отметил, что авария, произошедшая во время первой тренировки Кими за рулём Mercedes в Монце, будет для него полезным опытом на пути к успеху.

Экс-гонщик подчеркнул: «Кими показывал впечатляющие результаты ещё на этапе картинга. Я убежден, что он обладает невероятным талантом. Происшествие в Монце – это нормальная ситуация для дебютанта. Однако Антонелли заслуживает места в Mercedes и Формуле 1. Я уверен, его ждёт блестящее будущее».

Лиуцци выразил радость по поводу предоставленного Кими шанса и предположил, что молодой гонщик окажется в правильной командной атмосфере в Mercedes. Он также добавил, что с нетерпением ждет сезона 2025 года, чтобы увидеть успехи Антонелли на трассе.

По мнению Лиуцци, Джордж Расселл станет отличным партнером для Кими и будет для него образцом. Он уверен, что Антонелли сможет получить много полезной информации и опыта от Расселла, что поможет ему быстро адаптироваться и стать ценным игроком для команды.

Эксперт подчеркнул, что дебют в Mercedes, одной из топовых команд Формулы 1, будет непростым из-за высокого давления, однако уверен, что Кими справится. Лиуцци подчеркнул, что скорость – важнейшее качество гонщика, которое не купишь, и уверен, что у Антонелли она есть.

Витантонио Лиуцци также отметил, что итальянскому автоспорту не хватало представителя в Формуле 1, несмотря на богатое гоночное наследие страны. Он выразил уверенность, что итальянский гонщик получит сильную поддержку со стороны публики в Италии, что важно для развития автоспорта в стране.