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Оставлять место для расширения: машины, которым не нужно заправлять до полного бака - рекомендации от владельца АЗС

Заправка до полного бака: полезная информация от владельца АЗС. Избегайте лишних расходов и рисков при заправке автомобиля. Важно знать, когда остановиться!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2025, 00:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Многие автовладельцы предпочитают заправлять свой автомобиль до полного бака, чтобы чувствовать себя более уверенно на дороге. Однако есть и те, кто считает заправку полного бака бензина опасной процедурой.

Как оказалось, эксперты утверждают, что заправка машины до полного бака может привести к дополнительным расходам и износу транспортного средства. Владелец одной из автозаправочных станций поделился с порталом naav.ru случаями, когда лучше воздержаться от полного заполнения бака.

Существует риск возможного разлива топлива из полностью заправленного бака в случае повреждения крышки заливной горловины.

Кроме того, если крышка топливного бака не исправна, топливо может попасть на другие части автомобиля, увеличивая вероятность возгорания.

По мнению экспертов, если продолжить заправку после того, как пистолет автоматически отключился, это может привести к нарушению работы системы вентиляции бака. В баке предусмотрены два клапана, которые предотвращают разлив топлива и возможность возгорания, их повреждение может привести к неправильной работе.

Ранее было объяснено, почему опытные водители всегда предпочитают заправлять автомобиль полбака АИ-100 после завершения зимнего периода.

Фото: impulsapopular.com.

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