Названы самые популярные гибридные автомобили в России: «Лисяны» и Voyah лидируют

В России в 2026 году зарегистрировано 112,6 тыс. подключаемых гибридов, лидируют Lixiang и Voyah, отмечается рост ввоза подержанных PHEV и EREV.
27.02.2026, 17:14·2 мин
Фото: Автоновости Дня

На начало 2026 года в России официально зарегистрировано 112,6 тыс. подключаемых гибридных автомобилей, в том числе PHEV и EREV. За 12 месяцев их число увеличилось более чем на 50 тыс. единиц. Помимо приобретения новых гибридов, которых за год реализовано 44,8 тыс. штук, на российский рынок продолжает поступать значительное количество подержанных машин. Данную информацию предоставил эксперт Сергей Целиков.

Согласно данным, самой популярной маркой среди подключаемых гибридов стала Lixiang. Количество автомобилей этого бренда, поставленных на учёт россиянами к началу года, превысило 43 тыс. Примечательно, что официальные поставки Lixiang в Россию стартовали лишь в конце 2025 года.

Второе место по количеству зарегистрированных гибридов занимает марка Voyah, парк которой насчитывает свыше 22 тыс. машин.

«С недавнего времени последовательные гибриды Voyah начали собирать на российском предприятии “Мотор-Инвест”, что позволило бренду к концу 2025 года выбиться в лидеры этого сегмента», — добавил Сергей Целиков.

Третья позиция принадлежит BMW. На отечественных дорогах уже эксплуатируется почти 7 тыс. подключаемых гибридных автомобилей этой немецкой марки.

В десятке самых распространённых PHEV и EREV на российском рынке также оказались Geely (4,4 тыс. автомобилей), BYD (3,6 тыс.), Volvo (3,3 тыс.), Mitsubishi (3,2 тыс.), Wey (3,2 тыс.), Lynk & Co (3 тыс.) и Aito (2,8 тыс.).

Если рассматривать лидеров среди моделей, то наибольшее количество зарегистрированных автомобилей кроссоверы Lixiang L7 (20,2 тыс.), Voyah Free (17,6 тыс.) и Lixiang L9 (14,9 тыс.). В десятку наиболее популярных моделей также вошли Lixiang L6 (5,9 тыс.), Voyah Dream (4,3 тыс.), Mitsubishi Outlander (3,2 тыс.), BMW X5 (2,9 тыс.), Exeed Exlantix ET (2,4 тыс.), Geely Galaxy Starship 7 (2,3 тыс.) и Lynk&Co 900 (2,2 тыс.).

Стоит добавить, что на прошлой неделе стартовало производство электрических и гибридных моделей под брендом Umo на заводе «Москвич». Первая выпущенная модель — электрокроссовер Umo 5, предназначенный для городских условий и использования в сфере такси. Проект реализует компания «Яндекс Электро», выступающая индустриальным партнёром и дистрибьютором бренда.

