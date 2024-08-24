Видео: послушайте, как ревёт Mustang GTD на Нюрбургринге

Автомобиль выглядит и звучит отлично.

Канал YouTube CarSpyMedia поймал на видео два прототипа Mustang GTD, мчащихся по трассе Нордшляйфе во время недавней отраслевой сессии тестирования. Оба автомобиля кажутся несущимися вперед, проходя очень быстро через несколько из самых сложных участков трассы.

Это не первый раз, когда мы видим GTD на Нюрбургринге. Еще в начале июня мы видели черную машину, которая агрессивно мчалась по трассе. Однако на этот раз было внесено несколько значительных изменений, в частности, касающихся выхлопной системы. Большие квадратные выпускные трубы были заменены на более мелкие круглые отверстия, вероятно, для уменьшения шума 5,2-литрового компрессорного V-8, который, по словам Ford, будет развивать более 800 лошадиных сил.

Синий автомобиль, который впервые появился на Фестивале скорости в Гудвуде в этом году, все еще украшен наклейками с мероприятия по восхождению на холм. На некоторых снимках автомобиль имеет другую крышку багажника, похожую на голый углерод.

Будь то синий или черный автомобиль, нельзя отрицать превосходный звук GTD. Благодаря более тихой выхлопной системе легко слышен свист наддува, доносящийся из-под капота. Установленная сзади коробка передач с двойным сцеплением и подвеска с центральными тягами, вдохновленная автогонками, делают его также очень производительным.

Пока нет никакой информации о том, когда или будет ли Ford пытаться установить рекорд круга на Нюрбургринге с помощью Mustang GTD. Мы не удивимся, если он преодолеет семиминутную отметку, учитывая все его впечатляющие характеристики.