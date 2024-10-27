Послушайте, как первый BMW M5 ревет по автобану

Первое поколение BMW M5 - одна из самых крутых седанов на планете. Выпущенный в середине 1980-х, он сочетал в себе внушительный внешний вид, комфортный интерьер и шестивальный двигатель, звучание которого было невероятным. Даже спустя 40 лет это по-прежнему машина, к которой можно стремиться.

Канал YouTube AutoTopNL получил возможность отправиться на седан M5 поколения E28 на безлимитной автобане в Германии, дав нам возможность увидеть, как четырехдверный суперкар справляется с высокоскоростными заездами спустя десятилетия на дороге.

Никого не удивит, что этот M5 все еще может составить конкуренцию (и легко обогнать) современное движение на автобане. Водитель смог достичь скорости 228 км/ч (141 миль в час) по данным GPS, прежде чем пришлось замедлиться из-за приближающегося трафика. Не забывайте, когда M5 дебютировал, он был одним из самых быстрых автомобилей на планете, с максимальной скоростью 152 мили в час.

Фото: Motor1.com

Еще более впечатляющим, чем скорость, является звук M5. Этот атмосферный 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель развивает 6 900 оборотов в минуту, предлагая массу хриплых звуковых наслаждений на каждой передаче. По сравнению с сегодняшними многочисленными турбированными агрегатами, это поистине религиозный опыт, даже через микрофон.

В век, когда наддув, гибридизация и огромные массы являются нормой, нельзя ожидать, что M5 вернется к такому чистому состоянию. Мы можем только восхищаться тем, что когда-то было... и продолжать рассматривать объявления о продаже дешевых E28.