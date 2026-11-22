Гонка в Лас-Вегасе сложилась для Racing Bulls неудачно. Лиам Лоусон начал заезд с пит-лейн и отставал на круг: непосредственно перед стартом на его машине обнаружили утечку топлива, которую не удалось быстро устранить. По ходу дистанции новозеландец показал лучшее время круга, впервые добившись этого в карьере.

Арвид Линдблад претендовал на место в первой десятке. Однако во время выезда автомобиля безопасности он слишком активно прогревал шины, потерял контроль над машиной, развернулся и выбыл из гонки.

Лиам Лоусон (14-й): «Сложный день. На протяжении всего уик-энда машина была быстра, поэтому жаль, что перед гонкой возникла утечка топлива, из-за которой я не смог стартовать. Парни проделали фантастическую работу, чтобы починить машину, и особенно впечатляет, что после того, как меня выпустили на трассу, не возникло больше никаких проблем.

Старт с отставанием в круг означал, что у меня не было реальных шансов на борьбу, так что гонку я провёл в одиночестве. Впрочем, по итогам уик-энда можно выделить немало позитивных моментов, что поможет в двух финальных гонках сезона. Мы продолжим атаковать и постараемся ещё заработать очки».

Арвид Линдблад (сход): «Я очень расстроен тем, как завершилась моя гонка. Вплоть до схода у меня потрясающая борьба с ведущими командами – подобного опыта у меня ещё не было в Формуле 1.

До сих пор я не могу понять, что именно произошло. Я разогревал шины за автомобилем безопасности, и как только нажал педаль газа, машину развернуло. В конечном счёте, в этом моя вина, и я искренне извиняюсь перед командой, ведь была упущена отличная возможность. Мы проанализируем случившееся и сделаем выводы.

Сейчас всё внимание на оставшихся гонках этой заключительной строенной серии».