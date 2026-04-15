Линдблад: «Я доволен первыми гонками и продолжаю учиться»

Арвид Линдблад, единственный новичок нынешнего сезона Формулы 1, поделился в интервью оценкой своих первых результатов и ожиданиями на ближайшие этапы. Гонщик Racing Bulls рассказал о своем подходе к работе и взаимодействии с командой.

В апреле календарь Формулы 1 предусматривает перерыв, и Арвид Линдблад отметил, что использует это время максимально эффективно. По его словам, пауза оказалась неожиданной, но позволила проанализировать стартовые гонки сезона. Помимо анализа, пилот сосредоточился на физической подготовке и тренировках на симуляторе. Это особенно важно, учитывая, что впереди гонки в более жарких условиях, к которым Линдблад старается подготовиться заранее.

Оценивая дебютные этапы, Арвид Линдблад подчеркнул, что не ставил перед собой конкретных задач по результатам, поскольку главная цель — получать опыт и учиться. Пилот выразил удовлетворение тем, как прошли первые три гонки, и отметил, что команда выполнила основные задачи, что позволило стабильно набирать очки. Тем не менее, Линдблад намерен продолжать работу над собой и совершенствовать свои навыки.

Говоря о борьбе в средней части пелотона, гонщик Racing Bulls отметил, что пока рано делать однозначные выводы. По его словам, баланс сил меняется от этапа к этапу, что затрудняет точную оценку сильных и слабых сторон команды. Несмотря на это, Линдблад подчеркнул, что коллектив постоянно прогрессирует, а конкуренция среди соперников остается очень высокой. В Мельбурне команда показала достойный результат, однако соперники также не стоят на месте. Гонщик уверен, что впереди еще много работы, что естественно для нового автомобиля.

Особое внимание Линдблад уделил атмосфере внутри Racing Bulls и своему взаимодействию с напарником Лиамом Лоусоном. По словам Арвида, они давно знакомы, что способствует отличному взаимопониманию и положительно сказывается на командной работе. Пилот отметил, что быстро наладил взаимодействие с Лоусоном, и вместе они помогают команде двигаться вперед. Возможность открыто обсуждать рабочие вопросы и давать четкую обратную связь оказалась очень важной для общего прогресса.

Что касается ожиданий от следующих этапов, Арвид Линдблад выделил изменения в регламенте, которые вступят в силу в Майами. По мнению гонщика, от того, насколько быстро команда сможет адаптироваться к новым требованиям, во многом будут зависеть результаты. Сам Линдблад намерен продолжать учиться, совершенствоваться и с интересом ждет развития событий на трассе.