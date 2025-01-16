Главная Новости Автомобиль Alpina B8 GT Limited Edition - это идеальный круизер для автобана на четыре двери, способный разгоняться до 204 миль в час.
Новости

Автомобиль Alpina B8 GT Limited Edition - это идеальный круизер для автобана на четыре двери, способный разгоняться до 204 миль в час.

Анонсирован лимитированный Alpina B8 GT: 625 л.с., 850 Нм, разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды и максимальная скорость 204 миль в час. Цена - £191,300, всего 99 штук.
РедакцияР
Редакция
16.01.2025, 18:11·2 мин
single
Фото: autoexpress

Самая мощная модель Alpina в истории только что была представлена в виде лимитированной версии B8 GT. Этот элегантный четырехдверный автомобиль основан на BMW M850i Gran Coupé, но обладает значительно большей мощностью и крутящим моментом, оставляя позади даже собственный M8 Competition от BMW.

Цена B8 GT в Великобритании составит £191,300, а тираж этой модели будет ограничен всего 99 единицами по всему миру.

Новинка обладает пиковой мощностью 625 л.с. и крутящим моментом 850 Нм – это увеличение на 13 л.с. и 50 Нм по сравнению с обычной моделью B8, и также превосходит 616 л.с. и 750 Нм у M8 Competition.

Дополнительную производительность обеспечивает знакомый твин-турбированный 4,4-литровый V8 двигатель, который получил настройку управления двигателем и выхлопной системы.

Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую трансмиссию ZF, которая была оптимизирована для дополнительной мощности и крутящего момента. Система полного привода также была модернизирована с помощью измененного раздаточного устройства, и были внесены дополнительные улучшения в электронный блокировку дифференциала на задней оси.

Результатом всех этих изменений являются показатели производительности автомобиля: B8 GT разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, до 200 км/ч за 10,4 секунды и развивает внушительную максимальную скорость 328 км/ч.

Источник

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация