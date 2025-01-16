Автомобиль Alpina B8 GT Limited Edition - это идеальный круизер для автобана на четыре двери, способный разгоняться до 204 миль в час.

Самая мощная модель Alpina в истории только что была представлена в виде лимитированной версии B8 GT. Этот элегантный четырехдверный автомобиль основан на BMW M850i Gran Coupé, но обладает значительно большей мощностью и крутящим моментом, оставляя позади даже собственный M8 Competition от BMW.

Цена B8 GT в Великобритании составит £191,300, а тираж этой модели будет ограничен всего 99 единицами по всему миру.

Новинка обладает пиковой мощностью 625 л.с. и крутящим моментом 850 Нм – это увеличение на 13 л.с. и 50 Нм по сравнению с обычной моделью B8, и также превосходит 616 л.с. и 750 Нм у M8 Competition.

Дополнительную производительность обеспечивает знакомый твин-турбированный 4,4-литровый V8 двигатель, который получил настройку управления двигателем и выхлопной системы.

Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую трансмиссию ZF, которая была оптимизирована для дополнительной мощности и крутящего момента. Система полного привода также была модернизирована с помощью измененного раздаточного устройства, и были внесены дополнительные улучшения в электронный блокировку дифференциала на задней оси.

Результатом всех этих изменений являются показатели производительности автомобиля: B8 GT разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, до 200 км/ч за 10,4 секунды и развивает внушительную максимальную скорость 328 км/ч.