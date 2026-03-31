Лимит компенсаций по европротоколу при ДТП увеличивать не планируют

Российское правительство не поддержало инициативу о повышении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу с 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Соответствующий официальный отзыв был размещен в базе Государственной думы. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Данный законопроект поступил на рассмотрение в нижнюю палату парламента осенью прошлого года. Согласно действующим положениям европротокола, при отсутствии разногласий между участниками аварии максимальная сумма компенсации может достигать 400 тыс. рублей. Когда стороны не могут согласовать детали происшествия, пострадавшим доступен лимит в 200 тыс. рублей. Авторы поправки предлагали увеличить этот порог до 300 тыс. рублей, ссылаясь в пояснительной записке на увеличение стоимости автомобилей и запчастей, что связано с новыми размерами утилизационного сбора. По мнению инициаторов, нынешний лимит не отражает действительный ущерб, получаемый участниками ДТП.

Напомним, ранее до лета прошлого года выплаты по европротоколу были ограничены 100 тыс. рублей, но затем лимит был увеличен. В российском правительстве акцентировали внимание на том, что обновленные правила действуют чуть более полугода, и сложившейся практики их применения для объективной оценки последствий пока не существует. В апрельском отзыве Белого дома, ссылаясь на данные Центробанка, отмечается, что в первом полугодии 2025 года среднее возмещение по ОСАГО составило 101,5 тыс. рублей.

По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), за прошлый год 41% всех заявлений на страховое возмещение по ОСАГО были оформлены по европротоколу. В РСА также сообщают о росте числа мошеннических схем: все чаще злоумышленники подделывают данные о ДТП в извещениях для получения необоснованных выплат от страховых компаний. Глава союза отметил, что для борьбы с подобными нарушениями необходимы доработки в законодательстве.

Текущие тенденции рынка автострахования станут предметом обсуждения 22 апреля на профильном форуме "ФинАвто. Финансовые инструменты авторынка". Его проведение организует агентство "АВТОСТАТ".