Легкие британские электромоторы для создания Mercedes-AMG мощностью 1 000 л.с. суперседана

Уникальные британские электрические моторы, которые сокращают размер и вес и производят больше мощности, чем конкурирующие машины, стали сердцем нового электрического супер-седана Mercedes-AMG, и Auto Express узнал все подробности у их изобретателя.

Выпускник Оксфорда Тим Ульмер основал Yasa в 2009 году, чтобы коммерциализировать аксиальный потоковый электрический двигатель, который он разработал для своей диссертации. Почти спустя десять лет он заключил сделку на поставку Yasa гибридному SF90 Ferrari, и на прошлой неделе Auto Express посетил совершенно новый завод в Оксфордшире стоимостью 12 миллионов фунтов, который также производит электродвигатели для Lamborghini и McLaren.

Yasa motors являются электрическим «ударом» для гибридных суперкаров Ferrari 296 GTB, Lamborghini Revuelto и Temarario, а также McLaren Artura. Новый завод масштабируется для производства 25 000 моторов в год.

Фото: autoexpress

Еще одним важным прорывом станет этим летом, когда Yasa начнет устанавливать свои первые чисто электрические серийные автомобили, включая AMG GT 4-Door, хотя их моторы будут производиться в Берлине после приобретения Mercedes Yasa в 2021 году.

«Первые автомобили, которые мы запустим вместе с Mercedes, будут полностью электрическими, и мы действительно взволнованы», - эксклюзивно рассказал Auto Express главный технолог Ульмер. - «Меня везли на одном из них - это будет фантастически».