Главная Новости Легкие британские электромоторы для создания Mercedes-AMG мощностью 1 000 л.с. суперседана
Новости

Легкие британские электромоторы для создания Mercedes-AMG мощностью 1 000 л.с. суперседана

Уникальные британские электромоторы Yasa, разработанные для Mercedes-AMG, обещают революцию на рынке. От создателя до запуска в серию: вся правда о новых моторах.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 02:21·2 мин
single
Фото: autoexpress

Уникальные британские электрические моторы, которые сокращают размер и вес и производят больше мощности, чем конкурирующие машины, стали сердцем нового электрического супер-седана Mercedes-AMG, и Auto Express узнал все подробности у их изобретателя.

Выпускник Оксфорда Тим Ульмер основал Yasa в 2009 году, чтобы коммерциализировать аксиальный потоковый электрический двигатель, который он разработал для своей диссертации. Почти спустя десять лет он заключил сделку на поставку Yasa гибридному SF90 Ferrari, и на прошлой неделе Auto Express посетил совершенно новый завод в Оксфордшире стоимостью 12 миллионов фунтов, который также производит электродвигатели для Lamborghini и McLaren.

Yasa motors являются электрическим «ударом» для гибридных суперкаров Ferrari 296 GTB, Lamborghini Revuelto и Temarario, а также McLaren Artura. Новый завод масштабируется для производства 25 000 моторов в год.

Фото: autoexpress

Еще одним важным прорывом станет этим летом, когда Yasa начнет устанавливать свои первые чисто электрические серийные автомобили, включая AMG GT 4-Door, хотя их моторы будут производиться в Берлине после приобретения Mercedes Yasa в 2021 году.

«Первые автомобили, которые мы запустим вместе с Mercedes, будут полностью электрическими, и мы действительно взволнованы», - эксклюзивно рассказал Auto Express главный технолог Ульмер. - «Меня везли на одном из них - это будет фантастически».

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация