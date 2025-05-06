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Свет, камера, мотор! Mercedes-AMG APXGP Edition создан в честь фильма о Формуле-1

Лимитированная версия Mercedes-AMG GT в стиле фильма F1 — APXGP Edition: новый автомобиль с эксклюзивным дизайном и золотыми акцентами. Новинка представлена на Майами Гран-При и оснащена уникальными деталями и карбоновыми элементами.
РедакцияР
Редакция
06.05.2025, 18:41·2 мин
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Фото: autoexpress

Ожидаемый фильм F1 отмечен выпуском новой лимитированной версии Mercedes-AMG GT, названной APXGP Edition. Автомобиль имеет целый ряд эксклюзивных деталей в честь вымышленной гоночной команды APXGP из фильма.

Презентация состоялась на Гран-при Майами, новый автомобиль имеет эксклюзивный внешний вид с золотыми акцентами вокруг решетки, а 21-дюймовые колеса и боковые воздухозаборники окрашены в золотой цвет. Также присутствует золотой клетчатый флаг и еще больше золота на диффузоре сзади.

Задняя часть APXGP Edition также имеет черно-серый дизайн, созданный для воссоздания ливреи машины команды в фильме. Внутри можно обнаружить золотые строчки на рулевом колесе, сиденья AMG Performance с обивкой из натуральной кожи Nappa. Также присутствуют золотые пороговые пластины AMG, дополнительные золотые строчки на приборной панели и дверях, а также улучшенная звуковая система 3D с 15 динамиками Burmester и пластина 'Лимитированная серия 1 из 52' для обозначения редкости автомобиля.

Благодаря установке 'AMG Exterior Carbon Fibre package', APXGP Edition также поставляется со своим передним сплиттером, порогами, диффузором и задним антикрылом из углеродного волокна. Также включена панорамная крыша из стекла, а также AMG Night Package II, который добавляет черную хромированную решетку радиатора и черные наружные эмблемы.

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