Лиам Пейн: "Я тружусь на благо своего завтрашнего дня"

В прошлом сезоне Лиам Лоусон выступал на пять Гран При, заменяя пострадавшего Даниэля Риккардо. В этом году пилот уже принял участие в шести этапах в качестве основного гонщика и рассматривается как один из основных кандидатов на место в команде RB в 2025 году, хотя контракт пока не подписан.

В интервью для Newstalk ZB спортсмен поделился своими впечатлениями о текущем этапе сезона.

Лиам Лоусон отметил: «Я возвращаюсь в мир Формулы 1 в непростое время, всего за шесть гонок до окончания года. Мои соперники уже проехали три четверти сезона, в то время как мне предстоит сразиться с ними на трассах, с которыми я плохо знаком. Это будет непросто».

«Для заключения контракта мне нужно демонстрировать высокий уровень гонок, показывать себя во всей красе в мире Формулы 1, выполнять тот же объем работы, что и в прошлом году. Тогда я доказал, что достоин места за рулём. Сейчас же я снова работаю над своим будущим и должен продемонстрировать выдающиеся результаты, чтобы сохранить место в команде на следующий год».