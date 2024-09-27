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Лиам Лоусон стартует с потерей позиций в Остине

В четверг в команде Red Bull подтвердили возвращение Лиама Лоусона в мир Формулы 1. Вместо Даниэля Риккардо, Лоусон примет участие в гонках до конца текущего сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.09.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в команде Red Bull подтвердили возвращение Лиама Лоусона в мир Формулы 1. Вместо Даниэля Риккардо, Лоусон примет участие в гонках до конца текущего сезона.

Однако, по информации изнутри, на предстоящем Гран При в Остине, Лоусону придется стартовать с задних позиций. Причина - замена силовой установки на его болиде.

Хельмут Марко, консультант по автоспорту в Red Bull, высказался о планах команды заменить двигатель на машине новозеландца. В соответствии с правилами Формулы 1, количество двигателей на сезон ограничено не для каждого гонщика, а для каждого автомобиля. Поэтому, счёт двигателей Лоусона начнется с того момента, на котором остановился Риккардо.

«Я сомневаюсь, что выступление Лоусона на следующей гонке станет заметным, ведь его ждет штраф за смену двигателя, – прокомментировал Хельмут Марко. – Он потеряет десять позиций на старте свободной практики, что никак не облегчит ему гонку в Остине».

Источник

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