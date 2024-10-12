Лиам Лоусон: "Я выбрал номер 30 из-за своего особого отношения к этой цифре".

В прошлом году Лиам Лоусон впервые вышел на трассу Формулы 1, сменив травмированного Даниэля Риккардо. В то время он представлял команду под номером 40. Однако сейчас, вернувшись в гонки и приступив к участию в оставшихся пяти гонках сезона за Visa RB, на его болиде VCARB 01 будет уже другой номер - 30. Как мы уже сообщали ранее.

22-летний пилот из Новой Зеландии поделился причиной своего выбора с болельщиками:

«Этот номер сопровождает меня с детства, с момента, когда мне было всего 8 лет. Хотя он не был моим первым номером - прежде я стартовал под цифрой 18, но в свой первый сезон в картинге я присоединился к команде, где один гонщик стал для меня наставником и настоящим героем.

Я многое у него перенял, именно он в то время выступал под номером 30. Этот человек научил меня многому еще в картинге, и я решил сохранить этот номер и сейчас. Когда я рассказал ему, что буду гонять с этим номером в Формуле 1, он был просто вне себя от радости!»