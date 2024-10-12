Главная Новости Лиам Лоусон Лиам Лоусон: "Я выбрал номер 30 из-за своего особого отношения к этой цифре".
Новости

Лиам Лоусон: "Я выбрал номер 30 из-за своего особого отношения к этой цифре".

В прошлом году Лиам Лоусон впервые вышел на трассу Формулы 1, сменив травмированного Даниэля Риккардо. В то время он представлял команду под номером 40.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.10.2024, 10:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В прошлом году Лиам Лоусон впервые вышел на трассу Формулы 1, сменив травмированного Даниэля Риккардо. В то время он представлял команду под номером 40. Однако сейчас, вернувшись в гонки и приступив к участию в оставшихся пяти гонках сезона за Visa RB, на его болиде VCARB 01 будет уже другой номер - 30. Как мы уже сообщали ранее.

22-летний пилот из Новой Зеландии поделился причиной своего выбора с болельщиками:

«Этот номер сопровождает меня с детства, с момента, когда мне было всего 8 лет. Хотя он не был моим первым номером - прежде я стартовал под цифрой 18, но в свой первый сезон в картинге я присоединился к команде, где один гонщик стал для меня наставником и настоящим героем.

Я многое у него перенял, именно он в то время выступал под номером 30. Этот человек научил меня многому еще в картинге, и я решил сохранить этот номер и сейчас. Когда я рассказал ему, что буду гонять с этим номером в Формуле 1, он был просто вне себя от радости!»

Источник

Лиам Лоусон (16)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация