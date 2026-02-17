Лиам Лоусон озвучил свои планы на 2026 год

Лиам Лоусон начнёт новый сезон в автоспорте в статусе лидера команды Racing Bulls. Новозеландский гонщик поделился своими целями на 2026 год, подчеркнув важность сохранения прошлогодней формы и уверенного прогресса.

По словам Лоусона, минувший год оказался напряжённым, однако в его второй половине он продемонстрировал стабильные результаты. Теперь спортсмен считает основной задачей на грядущий сезон удержание достигнутого уровня и дальнейшее развитие.

Лоусон отметил, что первым делом команда Racing Bulls должна определить, где находится относительно основных соперников. Только после этого можно ставить индивидуальные задачи. В настоящий момент команда сосредоточена на повышении скорости машины, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность.

Гонщик подчеркнул, что чем быстрее будет болид, тем комфортнее и интереснее окажется борьба на трассе. Лоусон добавил: команда приезжает на этапы для того, чтобы зарабатывать очки и достигать максимальных результатов. По его мнению, чем выше позиции Racing Bulls по итогам сезона, тем большей удовлетворённостью он отметит своё выступление.