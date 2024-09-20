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Льготные автокредиты способствуют увеличению спроса при повышении цен

Госпрограмма льготного кредитования остается востребованной во все времена, но в нынешних условиях роста цен и увеличения ставок рефинансирования она приобретает особую актуальность.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 09:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Госпрограмма льготного кредитования остается востребованной во все времена, но в нынешних условиях роста цен и увеличения ставок рефинансирования она приобретает особую актуальность. Об этом заявил руководитель отдела по работе с импортерами в компании "Газпромбанк Автолизинг" - Александр Корнев.

"Следует отметить, что в данной ситуации программа льготного автокредитования окажет серьезную поддержку спросу, позволяя гражданам смягчить негативные последствия роста цен и удорожания заемных средств. Люди понимают, что в условиях прогнозируемого роста цен стоимость автомобилей уже не будет снижаться. Поэтому кредитная программа будет весьма кстати, способствуя поддержанию спроса за счет льгот на самые востребованные марки автомобилей, в первую очередь, российского производства", - прокомментировал Александр Корнев.

По его мнению, дополнительное финансирование программы льготного лизинга также положительно скажется на продажах как популярных автомобильных марок в корпоративном сегменте, так и на тех марках, которые пока не так востребованы в лизинге. Благодаря этому будет оказана поддержка отечественным производителям в условиях увеличения спроса на китайскую продукцию. Следовательно, можно предположить, что выделенные 14,5 миллиарда рублей будут освоены в ближайшие три месяца.

Ольга Бондарева, руководитель подразделений кредитования и страхования на автомобильном маркетплейсе FRESH, также отмечает, что государство с помощью программ поддержки стимулирует продажи новых автомобилей, которые могут сократиться после октября 2024 года из-за увеличения цен в связи с индексацией утильсбора.

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