Автокредитование семей с детьми станет еще более выгодным

В 2023 году льготные автомобильные кредиты больше не будут предоставляться семьям с детьми. Это решение было принято в целях более целенаправленного использования финансовых ресурсов. Однако, согласно сообщению издания "Коммерсант", Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов планирует вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования уже в апреле. Об этом он заявил в ходе презентации новой модели автомобиля LADA Iskra в Тольятти.

По словам министра, категории населения, которые ранее имели право на льготные автокредиты (учителя, врачи, участники Сирийских вооруженных сил и члены их семей), уже воспользовались этой программой. Алиханов отметил, что расширение списка категорий граждан, имеющих право на льготное кредитование, было поручено первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Денису Мантурову.

Представители Министерства промышленности и торговли ожидают, что расширение программы льготного автокредитования окажет положительное воздействие на автомобильный рынок и приведет к его улучшению.

Следует отметить, что инициативу о расширении списка категорий граждан, имеющих право на льготные автокредиты, внесла автомобильная компания АВТОВАЗ. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Соколов. При этом новая модель LADA Iskra обладает достаточным уровнем локализации, чтобы быть включенной в программу льготного автокредитования.

На данный момент список автомобилей, доступных по льготной программе, включает в себя модели LADA, УАЗ, ГАЗ (с максимальной массой до 3,5 тонн), а также "Москвич 3". До 2025 года в программу также входил китайский автомобиль Haval Jolion, производимый в Тульской области, однако этот автомобиль был исключен из списка из-за недостаточного количества баллов. Также в программу включены электромобили "Москвич", Evolute, Voyah (производство компании "Моторинвест") и "Амберавто А5" (производство компании "Автотор").

В настоящее время льготные автокредиты доступны сотрудникам образовательных учреждений, медицинским работникам, участникам Сирийских вооруженных сил и членам их семей, а также лицам с ограниченными возможностями, а также семьям с детьми, проживающим на Дальнем Востоке.