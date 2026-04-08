Леонардо Форнароли снова участвовал в тестах McLaren

Резервный пилот McLaren Леонардо Форнароли провёл очередные тестовые заезды на автодроме Сильверстоун во вторник. Испытания проходили в рамках программы TPC, где итальянский гонщик сел за руль болида MCL60, выпущенного в 2023 году.

На этот раз Форнароли и инженеры McLaren подготовили для него более углубленную и насыщенную программу, чем на предыдущих тестах, проходивших в Барселоне. Особое внимание уделялось продолжительным сериям кругов с различными настройками уровня топлива и разными комплектами шин. За день 21-летний пилот проехал по трассе 68 кругов. При этом команда не раскрывает информации о лучших результатах времени на дистанции.

«Ещё один отличный день на трассе. Здорово вновь оказаться за рулем MCL60. Сильверстоун – одна из моих любимых трасс, я благодарен McLaren за возможность поработать там за рулём Формулы 1.

Поскольку это мои вторые тесты, программа была более продвинутой, я опробовал разные настройки, выезжал с разным количеством топлива, что помогло лучше понять особенности пилотирования машины Формулы 1. Я очень доволен итогами дня, я продолжаю прогрессировать и чувствую себя всё увереннее за рулем этих машин», — прокомментировал Леонардо Форнароли.

Следует напомнить, что в 2024 году Форнароли завоевал чемпионский титул в Формуле 3, в следующем сезоне стал победителем Формулы 2, а уже в начале 2026-го подписал соглашение с McLaren, заняв позиции резервного и тестового пилота команды. В течение текущего года для Форнароли запланированы дополнительные тестовые сессии на различных автодромах, что является частью программы по развитию молодых гонщиков британского коллектива.