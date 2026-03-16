Лео Турини: В Формуле 1 наступает эпоха Кими Антонелли

Известный итальянский гоночный журналист Лео Турини отметил радость национальных болельщиков по поводу первой победы Кими Андреа Антонелли. Турини выразил надежду, что молодой гонщик станет символом новой эпохи в Формуле 1, сравнив его с легендарными представителями автоспорта Италии.

Журналист отметил, что еще недавно сомневался в возможности появления новой итальянской звезды в Формуле 1. Однако, по его словам, сейчас складывается впечатление, что начинается эра Кими Андреа Антонелли — пилота, которого называют «Гарри Поттером» из Болоньи, региона, известного как «Страна моторов».

По мнению Турини, Антонелли не случайно управляет болидом Mercedes, оснащенным технически сложным двигателем. Журналист высоко оценил выступление Кими на Гран При Китая, отметив его уверенную работу как в квалификации, так и непосредственно в гонке. Единственным тревожным моментом стал эпизод перед самым финишем, когда молодой пилот заставил поволноваться своих болельщиков.

Турини подчёркивает, что Джордж Расселл остаётся одним из главных претендентов на чемпионский титул, но итальянское гоночное сообщество уже видит в Антонелли фигуру, сравнимую с Янником Синнером. Журналист пожелал Кими удачи в дальнейших выступлениях.

Также Турини выразил несогласие с критикой, направленной в адрес Mercedes, подчеркнув, что успех Антонелли не стоит умалять из-за технических особенностей болида. Он призвал к уважению различных мнений, отметив важность вежливого обсуждения.

Вспоминая прошлое, Лео Турини отметил, что 20 лет назад, 19 марта 2006 года, он находился в Малайзии, когда Джанкарло Физикелла одержал победу. До недавнего времени Физикелла оставался последним итальянцем, которому удалось выиграть этап Формулы 1.

Турини подчеркнул свою преданность Ferrari, отметив, что остаётся болельщиком этой команды. За годы работы в автоспорте у него не было возможности говорить о наследнике славы Альберто Аскари, но сейчас у него появляется надежда на перемены.

Журналист также прокомментировал соперничество между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в Ferrari, отметив, что напряжённые дуэли между гонщиками вызывают у него сильные эмоции. Он уважает решение Фредерика Вассёра предоставить пилотам свободу борьбы, но предостерёг, что это возможно лишь до тех пор, пока не возникнут аварийные ситуации между ними.

Турини обратил внимание на то, что Хэмилтон, семикратный чемпион мира, вновь продемонстрировал свой высокий уровень. По его словам, для британца этот подиум стал первым в составе Ferrari после череды неудач.

Шарль Леклер, по мнению журналиста, может быть недоволен этим результатом, однако Турини отмечает, что наличие двух сильных гонщиков в одной команде приносит свои положительные стороны.

Рассуждая о техническом регламенте, Турини напомнил о своей позиции: ему интересно, изменится ли расстановка сил после введения новых правил, и смогут ли соперники Mercedes воспользоваться паузой в чемпионате, возникшей из-за отмены двух гонок на Ближнем Востоке.

Он также обратил внимание на слова Фредерика Вассёра, который считает, что преимущество Mercedes обусловлено не только шасси команды. Турини отдельно отметил заслуги Симоне Ресты, заместителя технического директора Mercedes.

В завершение журналист выразил недовольство ситуацией с командой McLaren, назвав произошедшее неприемлемым, а также выделил Оливера Бермана, вновь подтвердившего свой высокий уровень пилотажа.