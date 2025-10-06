Лео Турини: Это не может продолжаться дальше

Неудачи Ferrari в текущем сезоне стали уже привычным явлением, что вызывает особое разочарование у поклонников Скудерии на фоне успешных выступлений конкурентов. Итоги Гран При Сингапура и общую обеспокоенность болельщиков выразил Лео Турини, один из самых известных итальянских журналистов, освещающих автоспорт.

Для лучшего понимания настроений среди фанатов команды, стоит обратиться к недавней статистике. На этапе в Нидерландах в 2025 году Ferrari набрала лишь 40 очков, в то время как Mercedes заработала 89, Red Bull — 96, а McLaren — 91.

Если этих данных недостаточно, достаточно вспомнить события двухлетней давности. В сезоне 2023 года абсолютным лидером была команда Red Bull Racing, однако Ferrari тогда удалось воспользоваться редкой возможностью. Победа в Сингапуре на необычной, освещённой прожекторами трассе досталась Карлосу Сайнсу — это был первый значимый успех Скудерии под руководством Фредерика Вассёра.

С тех пор прошло два года, и ситуация для Ferrari не улучшилась. Льюис Хэмилтон, столкнувшийся с техническими трудностями — проблемами с тормозами — с трудом довёл гонку до конца. В то время как Шарль Леклер пытался бороться и вырваться из затяжного кризиса, перспектив для улучшения положения пока не видно.

Параллельно фанатам напоминают: несмотря на то, что в 2025 году Скудерия вновь не сможет завоевать чемпионский титул, целью остаётся второе место в Кубке конструкторов.

Однако и этот результат оказался недостижимым: в Сингапуре McLaren не только укрепила свои позиции, но и Mercedes опередила Ferrari в командном зачёте.

Джордж Расселл продемонстрировал уверенную гонку. Кими Антонелли, которого в паддоке называют "Гарри Поттером", продолжает набираться опыта. Макс Ферстаппен также не упустил своего шанса, воспользовавшись напряжённой борьбой между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

Поздравления с очередной победой в Кубке конструкторов направлены Андреа Стелле и всей команде McLaren — это уже десятый титул для коллектива. Руководству предстоит решать новые вызовы, связанные с внутренней конкуренцией между Норрисом и Пиастри.

На фоне этих событий становится ясно: нынешняя Ferrari не способна продолжать традиции прошлых лет. Особенно тревожит тот факт, что после недавнего подтверждения полномочий Вассёра в качестве руководителя команды не появилось никаких признаков возможных перемен. Команда пока не демонстрирует результатов, необходимых для восстановления доверия болельщиков.

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер не скрывают своего разочарования — этот сигнал нельзя игнорировать. Комментировать здесь больше нечего.

В заключение можно сказать: Ferrari не вправе мириться с текущей ситуацией. Это особенно важно, учитывая парадокс: популярность Формулы 1 во всём мире достигла рекордных высот, а самый узнаваемый бренд чемпионата всё больше теряет позиции. Ясно одно — продолжаться так больше не может.