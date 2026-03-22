Лео Турини: «Льюис Хэмилтон начал новую жизнь»

Известный итальянский журналист Лео Турини, давно известный своей преданностью команде Ferrari, поделился мнением о новом этапе в карьере Льюиса Хэмилтона, который, по его мнению, начался в 2026 году.

Турини отметил, что победа Макса Ферстаппена на Нюрбургринге за рулём Mercedes была сорвана из-за проблем с шинами. По словам журналиста, это стало досадным моментом минувшего гоночного уик-энда.

Лео Турини также признался, что с юности ему были интересны гонщики, способные уверенно выступать как в формульных сериях, так и в кузовных гонках. Он вспомнил Ронни Петерсона и Микеле Альборето, а также отметил современный пример Фернандо Алонсо, которые вдохновляли его своим разносторонним талантом.

Однако, когда речь заходит о Льюисе Хэмилтоне, Турини подчеркивает, что ситуация иная. Он не стал сравнивать исторические достижения Хэмилтона и Ферстаппена, предлагая оставить этот спор для неформальных обсуждений. В своей статье журналист сделал акцент на другом аспекте — новом этапе в жизни британского гонщика.

По мнению Турини, Хэмилтон сейчас находится на пороге новой главы, которую он сравнил с «La Vita Nuova» Данте Алигьери. Журналист отметил, что переходный период, связанный с изменениями технического регламента Формулы 1, оказался сложным для большинства команд, кроме Mercedes.

Лео Турини считает, что Хэмилтон оказался в исключительном положении: в то время как технологические новшества вызывают вопросы у других пилотов, Льюис, напротив, получает от них удовольствие. Итальянец отметил, что в недавних гонках в Австралии и Китае Хэмилтон выступил на уровне Шарля Леклера, а возможно, и превзошёл его.

Турини также напомнил о распространённом мнении, согласно которому Хэмилтон якобы не любил машины с граунд-эффектом. Однако, по его наблюдениям, британец после неудачного прошлого сезона — первого в составе Ferrari — снова нашёл радость в пилотировании и с энтузиазмом принял вызов.

При этом журналист отмечает, что Хэмилтон, по некоторым данным, действительно имел возможность влиять на процесс создания Ferrari SF-26, и это отразилось на технических решениях и особенностях конструкции болида.

Турини задаётся вопросом: почему Льюису удаётся находить удовольствие в том, что вызывает недовольство у Ферстаппена, Леклера и других гонщиков? Он не исключает, что именно точка зрения Хэмилтона может быть верной, хотя бы частично, и интересуется, чего стоит ожидать от британца в предстоящих гонках, в том числе на трассе в Сузуке.

Также журналист обращает внимание на то, что несмотря на доминирование Mercedes на старте сезона, Хэмилтон продолжает заявлять о своих притязаниях на чемпионский титул.

В завершение Турини признаётся, что ещё три месяца назад и не предполагал, что будет задаваться подобными вопросами, и открыто говорит об этом читателям.