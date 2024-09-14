Итальянский ветеран автоспортивной журналистики Лео Турини выразил убеждение в том, что Шарль Леклер обречен на титул чемпиона мира. После его последнего поула журналист подчеркнул, что гонщик из Монако заслуживает победы не по своей вине.

«Мне нужна опора. Дайте её мне, и Шарлю тоже», - заявил Турини.

Поул Леклера в Баку оставил послевкусие неопределенности. Возможно, завтра всё рухнет, но нужно надеяться на лучшее.

Он настаивает на том, что образ Леклера, который представляют себе поклонники Ferrari, противоречит здравому смыслу. Но признает, что статус великого чемпиона он присвоит после завоевания титула мира.

«Следует понять, что с момента постройки конкурентоспособного болида в Маранелло прошло много лет», - добавил Турини.

Леклер многократно демонстрировал своё мастерство в квалификациях, превосходя Жана Алези.

Однако на старте у него часто случаются ошибки. «Я даже не знаю, каким был бы наш разговор начиная с 2019 года без его эмоциональных вспышек», - признал журналист.

Турини настаивает на необходимости обеспечить Леклеру опору и стабильность.

Перейдя к другим темам, журналист отметил, что если бы Маттиа Бинотто поступил как McLaren с Ландо Норрисом, его бы уже наказали.

Возможно, Макс Ферстаппен вновь станет чемпионом, несмотря на скромные результаты Red Bull Racing в квалификации в Баку.

Карлос Сайнс продолжает радовать стабильностью. «Если он сумеет обогнать Пиастри на старте, то пожалеем о его уходе из Скудерии…»

«По моим данным, Леклер не побеждал два Гран При подряд с 2019 года. Будем следить за развитием событий с интересом», - заключил Турини.