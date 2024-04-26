Лео Турини о новом цветовом решении Ferrari

Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини высказал свои опасения относительно возможных изменений в традициях команды Ferrari, но признался, что старается не думать об этом. Он подчеркнул, что современное понимание красоты может привести к изменению раскраски машин в дни гоночного уик-энда в Майами, что, с одной стороны, может быть отсылкой к 50-летию чемпионского титула Джона Сёртиза.

Однако, по его словам, если такие подходы станут обычным делом, его отношение к ним изменится. Важно найти баланс между бизнесом и традициями, и эта тема всегда остается актуальной.

Турини также напомнил, что первым, кто поставил бизнес во главу угла в Формуле 1, был Берни Экклстоун. Это произошло задолго до того, как подобные изменения начали происходить в футболе. Помимо этого, он отметил, что Энцо Феррари никогда не ссорился с Берни, хотя иногда спорил, чтобы добиться более выгодных условий для своей команды.

Турини призвал не слишком сожалеть о прошлом и не забывать о том, что до 1976 года не было регулярных телетрансляций гонок, а до 1982 года никто не проводил Гран При на территории парковки.

Он отметил, что в настоящее время маркетинговые успехи Ferrari очевидны: долгосрочный контракт с HP, приглашение Льюиса Хэмилтона, новые раскраски и так далее. Однако, он подчеркнул, что успехов на трассе меньше, чем хотелось бы, и именно это интересует фанатов больше всего.

Помимо этого, Турини переключился на другую тему - возможный дебют Андреа Кими Антонелли в Формуле 1. Он отметил, что слышит слухи о том, что молодой итальянец может уже скоро дебютировать, возможно, в Имоле. Однако он выразил опасения относительно возраста Антонелли и необходимости сразу сажать его за руль Williams, не самой сильной команды. Он выразил надежду, что руководитель Williams Тото Вольфф знает, что делает.