Лео Турини: На планете Ferrari жизнь существует

Лео Турини, признанный итальянский журналист, посвятивший многие годы освещению автоспорта, вновь высказался о положении дел в Ferrari после первого этапа сезона в Мельбурне. В своей новой колонке он обратился к поклонникам Скудерии, призвав не терять надежду и сохранять оптимизм на фоне последних событий.

Турини повторил свою позицию по поводу «хитрого трюка» в силовой установке Mercedes, о котором он уже упоминал ранее. В то же время он отметил, что у Ferrari есть поводы для осторожного оптимизма, несмотря на очевидное преимущество Mercedes. По его словам, это преимущество прослеживается не только в квалификации, но и в гоночном темпе, что особенно заметно, когда Расселл и Антонелли получают возможность ехать на свободной трассе.

Обсуждая стратегию Ferrari в Мельбурне, Турини выразил сомнение, что даже другой расчёт времени пит-стопа мог бы существенно изменить итоговую расстановку сил на финише.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась команда, Турини подчеркнул, что SF-26 оказался наиболее конкурентоспособным среди соперников, использующих аналогичные технические решения. Он отметил, что Леклер некоторое время лидировал в гонке, а выступление Хэмилтона назвал одним из лучших с момента его перехода в Маранелло.

Турини также затронул вопрос возможного сокращения отставания Ferrari от Mercedes, отметив, что сохранять безграничный оптимизм сложно, учитывая традиционные трудности Скудерии с развитием машины по ходу сезона. Тем не менее, он подчеркнул необходимость продолжать борьбу.

Анализируя положение других команд, Турини отметил, что среди лидеров наиболее сложная ситуация у McLaren. На его взгляд, Пиастри допустил ошибку, а вокруг различий в программном обеспечении McLaren и Mercedes он выразил сомнения, предположив, что проблема может быть глубже.

Оценивая выступление Red Bull, Турини отметил, что из-за стартовой позиции Ферстаппена делать выводы рано, однако общее впечатление от команды осталось неоднозначным.

Переходя к оценке пилотов, Турини выделил Антонелли за умение справляться с трудностями после неудачного старта, подчеркнув, что для борьбы с Расселлом ему предстоит избегать ошибок. Линдблад также произвел положительное впечатление, а Берман, по его словам, стабильно приносит результат.

В завершение Турини прокомментировал новый технический регламент. Он отказался от поспешных выводов, отметив, что Гран При нельзя назвать неинтересным, а первые двадцать кругов были полны напряжения, возможно, благодаря лидерству Леклера. По мнению эксперта, делать окончательные выводы о регламенте пока рано.