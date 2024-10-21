Итальянский журналист Лео Турини не скрывает радости после победы своей любимой команды. Он делится своим энтузиазмом с читателями блога, высказывая восторг по поводу успеха Ferrari. Но помимо радостных эмоций, Турини делится и своими аналитическими мыслями.

Он отмечает, что для него важным является именно Ferrari, игнорируя другие аспекты гонки. Победный дубль команды в Америке напоминает о старых временах и заставляет вспомнить легендарные достижения "Красных".

Турини отмечает, что успех Ferrari в последней гонке не случаен. Это результат долгой и упорной работы команды. Он признает, что даже сам переставал верить в успех команды из Maranello.

Руководитель команды Фредерико Вассёр проделал отличную работу, модернизировав болид перед гонкой в Техасе. И это дало свои плоды - Ferrari доминировала на трассе без лишнего напряжения.

Победу в гонке одержал Шарль Леклер, показав старт высокого класса. Карлос Сайнс также показал отличную гонку, финишировав на втором месте. Турини упоминает, что Льюису Хэмилтону пора проснуться и показать результаты.

Он подчеркивает, что в автоспорте большую роль играет техника, и успех Ferrari в Остине говорит о хороших перспективах на будущее. Хотя о чемпионском титуле говорить уже поздно, команда может претендовать на Кубок конструкторов.

Самое важное во всем этом - Ferrari наконец-то контролирует свою судьбу и не зависит от внешних обстоятельств. Турини призывает команду развивать успех и идти только вперед.

Следующая гонка Гран При Мехико уже на подходе, и Ferrari готовится продолжать бороться за победы. Успехи команды только радуют журналиста, который долго ждал подобных результатов.