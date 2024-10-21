Главная Новости Ferrari Лео Турини: "Леклер победил так же, как Шумахер"
Новости

Лео Турини: "Леклер победил так же, как Шумахер"

Итальянский журналист Лео Турини не скрывает радости после победы своей любимой команды. Он делится своим энтузиазмом с читателями блога, высказывая восторг по поводу успеха Ferrari.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 15:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Итальянский журналист Лео Турини не скрывает радости после победы своей любимой команды. Он делится своим энтузиазмом с читателями блога, высказывая восторг по поводу успеха Ferrari. Но помимо радостных эмоций, Турини делится и своими аналитическими мыслями.

Он отмечает, что для него важным является именно Ferrari, игнорируя другие аспекты гонки. Победный дубль команды в Америке напоминает о старых временах и заставляет вспомнить легендарные достижения "Красных".

Турини отмечает, что успех Ferrari в последней гонке не случаен. Это результат долгой и упорной работы команды. Он признает, что даже сам переставал верить в успех команды из Maranello.

Руководитель команды Фредерико Вассёр проделал отличную работу, модернизировав болид перед гонкой в Техасе. И это дало свои плоды - Ferrari доминировала на трассе без лишнего напряжения.

Победу в гонке одержал Шарль Леклер, показав старт высокого класса. Карлос Сайнс также показал отличную гонку, финишировав на втором месте. Турини упоминает, что Льюису Хэмилтону пора проснуться и показать результаты.

Он подчеркивает, что в автоспорте большую роль играет техника, и успех Ferrari в Остине говорит о хороших перспективах на будущее. Хотя о чемпионском титуле говорить уже поздно, команда может претендовать на Кубок конструкторов.

Самое важное во всем этом - Ferrari наконец-то контролирует свою судьбу и не зависит от внешних обстоятельств. Турини призывает команду развивать успех и идти только вперед.

Следующая гонка Гран При Мехико уже на подходе, и Ferrari готовится продолжать бороться за победы. Успехи команды только радуют журналиста, который долго ждал подобных результатов.

Источник

Ferrari (243)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация