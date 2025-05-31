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Лэнс Стролл вызван к стюардам из-за необычного нарушения

Гонщика Лэнса Стролла вызвали к стюардам после нарушения на Гран При Испании. Aston Martin допустил ошибку в процедуре взвешивания. Решение ожидается в ближайшее время.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации в Гран При Испании комиссары вызвали для беседы Лэнса Стролла. Гонщик от команды Aston Martin нарушил порядок процедуры взвешивания, что редко встречается в мире автоспорта.

В официальном отчете технический представитель FIA Джо Бауэр отметил следующие нарушения: «Прежде всего, гонщик задержался в боксах своей команды на протяжении пяти минут перед тем, как двинуться на взвешивание, и, в дополнение, не въехал в пит-лейн».

Стюарды ожидают Лэнса Стролла и представителя команды на встрече, запланированной на 18:45 по московскому времени.

Источник

Лэнс Стролл (75)FIA (207)Aston Martin (225)

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