Лэнс Стролл вызван к стюардам из-за необычного нарушения

После завершения квалификации в Гран При Испании комиссары вызвали для беседы Лэнса Стролла. Гонщик от команды Aston Martin нарушил порядок процедуры взвешивания, что редко встречается в мире автоспорта.

В официальном отчете технический представитель FIA Джо Бауэр отметил следующие нарушения: «Прежде всего, гонщик задержался в боксах своей команды на протяжении пяти минут перед тем, как двинуться на взвешивание, и, в дополнение, не въехал в пит-лейн».

Стюарды ожидают Лэнса Стролла и представителя команды на встрече, запланированной на 18:45 по московскому времени.