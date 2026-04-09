Лэнс Стролл обращался за советом к Ферстаппену

Лэнс Стролл примет участие в первом этапе серии GT World Challenge Europe, который состоится 11-12 апреля на трассе Поль Рикар во Франции. Как стало известно ранее, в составе экипажа вместе с ним выступят бывший пилот Формулы 1 Роберто Мери и гонщик Формулы 2 Мари Боя.

По словам Лэнса Стролла, идея участия в гонке возникла во время ужина в японской Сузуке, где он обсуждал перспективы с коллегами. В этот момент он проконсультировался с Максом Ферстаппеном, который дал ему советы по организации участия в соревнованиях GT.

«По ходу уик-энда в Японии, в Сузуке, мы ужинали с Роберто и решили вместе выступить в гонке GT. Я посоветовался с Максом, он сказал мне, с кем нужно связаться и, поскольку он участвует в гонках GT, мы немного поговорили об этом.

Без Баэрта [руководителя команды Comtoyou Жан-Мишеля Баэрта] это было бы невозможно. В итоге мы организовали всё за те несколько дней, что были в Японии.

В Формуле 1 у вас не всегда есть возможность победить. В GT очень высокая конкуренция, но даже если это ваш первый опыт и вам не хватает мастерства, вы всё равно можете выиграть, если всё сложится удачно.

Хорошая подготовка, хорошее настроение – и победа вполне возможна. В Формуле 1 такого практически нет, а в GT возможность побороться за победу здорово мотивирует».