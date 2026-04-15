Лэнс Стролл намерен продолжить карьеру в гонках GT3

Экипаж Лэнса Стролла, выступавший совместно с Роберто Мери и Мари Боя, завершил этап серии GT World Challenge на автодроме Поль Рикар на 48-й позиции. Несмотря на результат, канадский пилот Формулы 1 сохраняет энтузиазм и намерен продолжать выступления в гонках GT.

Стролл отметил, что ему понравился дебют за рулём Aston Martin Vantage GT3. По его словам, даже с минимальной подготовкой он ощущал уверенность в машине и показывал достойный темп. В течение своего отрезка дистанции Лэнс сумел войти в число самых быстрых пилотов, с каждым кругом увеличивая уверенность и скорость.

Однако, как подчеркнул Стролл, к моменту его появления за рулём, команда уже столкнулась с рядом трудностей, которые фактически поставили крест на шансах на высокий результат. Тем не менее, гонщик остался доволен возможностью управлять автомобилем ночью и получить новый опыт в столь конкурентной серии.

Лэнс Стролл выразил надежду вновь принять участие в соревнованиях GT, как только позволит его график. Он отметил, что с нетерпением ожидает возможности вернуться за руль Aston Martin Vantage GT3.