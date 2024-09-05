Lenovo останется партнером Формулы 1.

Компания Lenovo и престижная гоночная серия Формула 1 объявили о расширении своего стратегического партнерства. Согласно соглашению, с 2025 года технологический гигант Lenovo приобретет статус глобального партнера, а его дочерняя компания Motorola станет глобальным партнером Формулы 1 в сегменте смартфонов.

По новому соглашению, Lenovo выступит в качестве титульного спонсора двух этапов чемпионата, а также увеличит присутствие своей рекламы в местах проведения гонок, вместе с Motorola.

Исполнительный директор Формулы 1, Стефано Доменикали, отметил: "Я рад сообщить, что Lenovo станет глобальным партнером Формулы 1. Креативный подход и страсть Lenovo к технологиям и инновациям находят отклик в наших амбициях по созданию уникальных моментов для наших болельщиков."

Доменикали продолжил: "Этот день знаменует начало нового этапа нашего партнерства, которое будет развиваться вперед. Мы с нетерпением ожидаем работы с Lenovo и совместного Streben к достижению точности, инноваций и устойчивого развития, чтобы Формула 1 оставалась впереди как самый технологичный вид спорта в мире на протяжении многих лет".