Леклер: «Я с удовольствием приму вторую строчку»

Шарль Леклер доволен вторым местом в Гран При Катара, где его напарник по команде Ferrari Карлос Сайнс финишировал шестым. Борьба за победу в Кубке конструкторов лишь начинается, и следующая гонка обещает быть не менее захватывающей.

Шарль Леклер заявил, что чувствует себя счастливым после второго места на трассе, которая традиционно не является самой удачной для болидов Ferrari. «Я счастлив. Если бы перед началом уик-энда кто-то сказал, что я финиширую вторым на этой трассе, я бы с радостью согласился, ведь она не подходит нашей машине», - отметил гонщик.

Леклер также подчеркнул, что они ожидали сложностей на этом этапе, особенно учитывая преимущество болидов McLaren. Однако, Феррари смогли опередить соперников и заработать дополнительные очки. Это только нарастит напряжение в борьбе за титул до самого финиша сезона в Абу-Даби.

«Сейчас сложно прогнозировать, как мы проявим себя в Абу-Даби. Результаты гонки очень равные, и скорость команд практически одинаковая. Завершение сезона обещает быть захватывающим, напряженным, но увлекательным. Нам предстоит отыграть 21 очко, что станет непростой задачей, но мы готовы дать все от себя», - подытожил гонщик.