Леклер: Необходимо избегать излишних ожиданий

После победы в Гран При Италии Шарль Леклер поделился своими впечатлениями о гонке и выборе тактики. Несмотря на радость от второй победы в Монце и седьмой в карьере, гонщик призывает не допускать эмоций влиять на подготовку к оставшимся этапам сезона.

В интервью Шарль Леклеру был задан вопрос о его эмоциях после победы. Гонщик отметил, что радость от второй победы также сильна, как и от первой. Он не ожидал выигрыша, учитывая скорость McLaren на тренировках. Однако после нескольких первых кругов Леклер почувствовал, что его машина работает отлично.

Гонщик поделился своими размышлениями о выборе тактики одного пит-стопа. Леклер отметил, что хотел попробовать проехать всю дистанцию с одной остановкой и что после проблем с шиной у McLaren он решил этот шаг. Он отметил, что ему удалось сохранить хороший темп и отличное сцепление колёс с трассой.

В интервью Шарль Леклеру был задан вопрос о его планах на остаток сезона и возможных победах. Гонщик призвал быть осторожными в прогнозах, отметив, что у Ferrari ещё много работы. Он отметил, что Монца и Монако - это особенные трассы, где Ferrari показывала хорошие результаты, но на других трассах команда может оказаться отстающей от McLaren и Red Bull.

Журналисты также интересовались суевериями Шарля Леклера. Гонщик заявил, что не является суеверным, так как считает, что это может негативно повлиять на его психологическое состояние. Он также не считает, что изменение цвета униформы команды может принести больше побед и отметил, что не планирует просить об этом команду.

На вопрос о последних кругах гонки и эмоциях, которые испытывал Шарль Леклер, гонщик признал, что было сложно сосредоточиться, так как он несколько раз смотрел на трибуны и видел поддержку болельщиков. Однако он понимал, что ему ещё предстоит завершить гонку и не расслаблялся.

Гонщик отметил, что очень важно для команды сконцентрироваться на предстоящих гонках и проанализировать информацию без эмоций. Он призвал как команду, так и болельщиков не строить завышенных ожиданий, так как Ferrari продвинулась, но ещё не может претендовать на победы на всех трассах.