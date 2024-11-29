Леклер: В квалификации мы столкнулись с реальностью.

Перед началом Гран При Катара в команде Ferrari предвидели сложный уик-энд. Прогнозы подтвердились – в квалификации к спринту Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли четвёртое и пятое места соответственно, проиграв обоим пилотам McLaren, с которыми борются за Кубок конструкторов.

Карлос Сайнс (4-й): «Баланс машины оказался лучше, чем ожидалось, и это отразилось на наших кругах. Мы предполагали, что наши соперники будут быстрыми, и так оно и случилось.

Но нам не удалось извлечь максимум из болида. Несмотря на то, что мой круг был чистым, у машины была сильная нехватка поворачиваемости, что мешало мне правильно заходить в повороты.

Финальный круг оказался сложным – у меня была лишь одна попытка, так как первый быстрый круг был неидеальным, а на втором я не хотел рисковать, чтобы не нарушить правила трека.

Я верю, что у нас есть потенциал серьёзно улучшить машину в субботу, особенно на резине Soft. Надеюсь, это поможет нам сделать шаг вперёд».

Шарль Леклер (5-й): «Я не слишком доволен результатом, учитывая наш полный вклад, который привёл нас лишь к четвёртому и пятому местам. Это не самый лучший результат, учитывая важность этого уик-энда для нас.

По какой-то причине результаты первой тренировки сильно превзошли наши ожидания, в то время как результаты квалификации ближе к реальности. Мы вернулись к земле после тренировок. После отличной тренировки команда была более оптимистичной, но в квалификации всё пошло не так.

Исходя из нашей скорости на тренировке, у нас есть всё необходимое, чтобы бороться за победу в спринте. Но, основываясь на результатах квалификации, самой репрезентативной сессии, мы вряд ли сможем составить конкуренцию. Но в спринте всё может измениться».