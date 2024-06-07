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Леклер стремится повторить успехи в Канаде, достигнутые в Монако

Шарль Леклер прибыл в Канаду после победы на Гран При Монако, ощущая эйфорию успеха, но радость быстро улетучилась, как сообщил гонщик Ferrari. Празднование завершилось, и Леклер уже начал готовиться к следующему этапу сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.06.2024, 01:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер прибыл в Канаду после победы на Гран При Монако, ощущая эйфорию успеха, но радость быстро улетучилась, как сообщил гонщик Ferrari. Празднование завершилось, и Леклер уже начал готовиться к следующему этапу сезона.

Гонщик отметил, что трасса в Монреале должна подойти для их машины, и он намерен повторить успех, достигнутый в Монако. Он выразил надежду на ликвидацию слабых мест и продолжение победной серии.

Леклер подчеркнул, что одной победы недостаточно для титула, и он нацелен на чемпионство, поэтому команда должна сосредоточиться на гонках и улучшении результатов.

Шансы на успех считаются равными, несмотря на фаворитство Red Bull. Леклер призвал использовать любую возможность опередить соперников и продолжать стремиться к победам на каждом этапе чемпионата.

Источник

Шарль Леклер (26)Ferrari (121)

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